قادة مليشيات المنطقة الغربية: نتمسك بالانتخابات وأمن العاصمة خط أحمر | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

أعلن عدد من قيادات المليشيات والمجموعات المسلحة في المنطقة الغربية تمسكهم بالانتخابات لأنها المخرج الوحيد من الأزمة السياسية.

وأكد قادة المليشيات خلال بيان مسجل ألقي في طرابلس بحضور عبدالغني الككلي “اغنيوة” وعبدالسلام الزوبي “سرانتيات” ومحمد بحرون “الفار”، وعماد الطرابلسي، رفضهم القاطع لدخول ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة تحت أي مسمى.

وشددوا كذلك على رفضهم التام لمحاولة تفصيل قوانين أو دساتير على أشخاص بعينهم، مؤكدين دعهم الكامل لمسار المصالحة الوطنية.

واشترط قادة المليشيات ألا تتم المصالحة بتمكين مجرمي الحرب من مفاصل الدولة، معلنين دعمهم الحوار الليبي بين الأطراف لحل الأزمة.

وطالب قادة مليشيات المنطقة الغربية بحل أزمة انقطاع النفط الذي تسبب في انقطاع الكهرباء والوقود، رافضين استخدام هذه الورقة للمساومة السياسية

وأعلنوا أن أمن العاصمة خط أحمر، وأنهم لن يسمحوا لمن يسعى لزرعة الفتنة بين مكوناتها الأمنية من إحداث أي خروقات أمنية.

وتعهدوا بالتصدي لكل من توهم بالتحشيدات العسكرية وإحداث الفوضى داخل العاصمة طرابلس، مؤكدين أن المنطقة الغربية قالت كلمتها “لا للتمديد نعم للانتخابات”.