اليعقوبي: الدبيبة يسعى لنسف وتفكيك اللجنة العسكرية على غرار تفكيكه للجنة الـ 75

اعتبرت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي أن عبد الحميد الدبيبة يفكك لجنة اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية باستلام اللواء أحمد أبو شحمة مهام عمله بالملحقية العسكرية بموسكو، بموجبه تكون اللجنة قد تفككت وتحولت إلى لجنة 4+5.

اليعقوبي لفتت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن هناك تكليفات أخرى لبقية أعضائها حتى يتم نسفها على غرار تفكيكه للجنة 75 واللجنة الاقتصادية.

وتابع: “إذا كان ما يدعيه الدبيبة من صفقات تعقد معه للتخلي عن باشاآغا، هذا يعني أن الدبيبة قد تحالف مع حفتر، من المفترض أن نسمع تعليقًا أو تصريحًا من أنصاره وخصوصًا مفتن الديار الليبية، حفتر واحد والخيانة لها معنى واحد، أو ننتظر فتوى جديدة على غرار الأولى ويقولون: (لا حرج) وحلال”.