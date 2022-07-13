محجوب: لماذا لم يخاطب صنع الله حكومة باشاغا أو البرلمان وخاطب السفارات الأجنبية؟

عبر المحلل السياسي محمد محجوب، عن استنكاره للمارسات التي يقوم بها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله بعد قرار إقالته وتعيين فرحات بن قدارة خلفا له.

وفور وصوله إلى مكتبه في طرابلس عائدا من الحج أرسل صنع الله بريدا إلكترونيا إلى سفارات دول فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وصف فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بفاقد الشرعية، مؤكدا أنه الرئيس الشرعي لمؤسسة النفط واستمراره في العمل من داخل مكتبه.

وتساءل «محجوب»، في تغريدة له عبر تويتر، قائلا: «لماذا لم يخاطب صنع الله حكومة باشاغا أو مجلس النواب (الأجسام التنفيذية و التشريعية “الشرعية” إذا كان الدبيبة فاقد للشرعية)؟»، متابعا «لماذا السفارات الغربية؟ عندما قلت بأن ليبيا تحكمها السفارات الأجنبية سخر مني كثيرون!».