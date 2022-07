خليفة عبد الصادق يعتذر عن تكليفه وكيلاً لوزارة االنفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال

ليبيا- نشرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانًا لخليفة رجب عبد الصادق حول قرار تكليفه وكيلًا عامًا لوزارة النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال وعضوًا بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بصفته.

عبد الصادق وفي بيانه الذي اطلعت المرصد على نسخة منه، قال: “اطلعت من خلال وسائل الإعلام عن أخبار مفادها تعييني بوظيفة وكيل عام وزارة النفط والغاز وعضوًا بصفتي هذه بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتأكد ذلك مما ورد بالصفحة الرسمية لوزارة النفط والغاز”.

وقدم الصادق اعتذاره عن التكليف، قائلًا: “عن نفسي وبصفتي أحد العاملين بقطاع النفط والغاز الوطني منذ أكثر من عشرين عامًا، أعتذر عن هذا التكليف، فنحن في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد وقطاع النفط بشكل خاص في أمس الحاجة إلى المحافظة على وحدة قطاع النفط الوطني وتماسكه والمحافظة عليه”.

كما أكد الصادق تمسكه بالدور الفني المهني المحايد الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط وإدارتها الحالية بجدارة رغم العواصف التي مرت بها، وفقًا لما جاء في البيان.

الصادق نوه إلى أهمية وخصوصية المرحلة التي تمر بها البلاد والتي تملى على المؤسسة الوطنية للنفط أن تمارس دورًا حياديًا ومهنيًا وفعالًا، في ظل إدارة موحدة تساهم في تحقيق الاستقرار لليبيا، معربًا عن أمله بأن يتم التعامل مع هذا القطاع الحساس والثروة التي حبي بها الله ليبيا بمسؤولية كبرى وحكمة، بعيدًا عن الصراعات والتجاذبات والتدخلات، وحفاظًا على مصدر قوت الليبيين وحقوق الأجيال القادمة.

