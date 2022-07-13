باشاغا: الدبيبة يجلس في طرابلس بحماية مليشيات بعضها له صلة بجماعات إرهابية | أخبار ليبيا 24

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قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، إن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة يجلس في طرابلس بحماية عدد من المليشيات.

وأضاف بشاغا في لقائه مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني :”يعتقد أن بعض تلك المليشيات على صلة بجماعات إرهابية دولية”.

ولفت إلى الحكومة التي تم اختيارها في جنيف لا تملك سيطرة على الأرض وتواصل الأمم المتحدة وبعض الجهات الدولية في دعم الدبيبة بما في ذلك الحكومة البريطانية.

وأوضح أن فترة الدبيبة شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الغذاء والدواء دون معالجات حكومية وتفاقمت أزمة الكهرباء رغم المصروفات الكبيرة التي صرفت عليها وفق بيانات حكومية.

وقال رئيس الحكومة :”دخلت طرابلس لممارسة مهامي بشكل سلمي، فأمر الدبيبة ميلشياته بإطلاق النار علي وعلى من معي، وانسحبت من طرابلس؛ منعا لإراقة الدماء”.

وأكد باشاغا أن الحكومة المنتهية الولاية ظلت تستخدم الأموال والإيرادات الليبية لمصالح شخصية.

وذكر أنه في ظل هذه الحكومة رجع الانقسام السياسي للبلاد، وعاد خطاب الكراهية، وذهب حلم الليبيين في إجراء انتخابات في الـ24 من ديسمبر الماضي.