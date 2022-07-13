«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر لإطاحة صنع الله»

رأت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يؤدي إلى اكتساب المشير خليفة حفتر نفوذًا أكبر، مثيرة احتمالات أن تكون هناك صفقة أوسع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية وقائد قوات القيادة العامة.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن محاولة الدبيبة إطاحة صنع الله تدفع مؤسسة النفط إلى مواجهة سياسية، وتسييس قطاع النفط الليبي، لافتة إلى أن السيطرة على عائدات النفط كانت في قلب الصراع بليبيا.

ارتباك في لحظات فارقة

ويقول محللون إن المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، بدعم من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، حاولت البقاء فوق الصراع السياسي بصفتها المنظمة المسؤولة عن الثروة النفطية لجميع الليبيين.

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وفي ظل النظام الحالي، تقوم مؤسسة النفط بتحويل عائدات النفط إلى المصرف المركزي، وتستخدم هذه العائدات لتمويل ميزانية الدولة بأكملها، فيما جاء منصب رئيس المؤسسة تقليديًا من داخل القطاع ولعب دورًا تكنوقراطيًا.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت صعب بالنسبة لقطاع النفط، خاصة مع عمليات الإغلاق لحقول وموانئ نفطية منذ منتصف أبريل، مما أدى إلى انخفاض حاد في صادرات البلاد، في وقت ارتفعت فيه الأسعار مع نقص الإمدادات العالمية نتيجة حرب أوكرانيا. وانخفضت صادرات النفط الليبي من 1.2 مليون برميل في اليوم، إلى ما بين 700 ألف إلى 800 ألف برميل يوميًا.

ورأت الصحيفة أن تغيير صنع الله أمر يُفضِّله حفتر، لكنها استدركت بأن الخطوة لن تمنح بالضرورة الجنرال حق الوصول إلى حصة أكبر من عائدات النفط، إلا أنها ستعزز قدرته على الضغط للحصول على حصة أكبر من الميزانية.

هل ثمة صفقة بين الدبيبة وحفتر؟

ونقلت الصحيفة عن كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني قولها إن «تسييس قطاع النفط أمر خطير للغاية»، لافتة إلى أن تغيير قيادة المؤسسة الوطنية للنفط قد يكون جزءًا من صفقة أوسع تهدف إلى إقناع حفتر بتحويل دعمه إلى الدبيبة، بعيداً عن فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المنافس، الذي لم يتمكن من دخول طرابلس.

وقال مدير مكتب ليبيا للاستشارات محمد الجرح: «يشعر الدبيبة أن الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها البقاء في السلطة لفترة أطول هي الدخول في صفقة مع حفتر وإبعاده عن باشاغا». بينما قالت غازيني إن «الاتفاق قيد المناقشة كان من المتوقع أيضًا أن يشمل تغيير وزيري المالية والدفاع إلى شخصيات مقبولة لدى حفتر».

متابعة غربية للتطورات

ونقلت عن دبلوماسي غربي قوله: «إننا نتابع عن كثب ونهتم بسلامة المؤسسة الوطنية للنفط، ونتطلع إلى رؤية استعادة إنتاج النفط أو أي إشارة إلى أنه سيعاد، وإنشاء آلية أو عملية ليبية لإدارة ومراقبة الإيرادات».

وفي وقت سابق اليوم، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارا بتشكيل لجنة تتولى إتمام عملية التسليم والتسلم بين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المشكل برئاسة فرحات بن قدارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (642) لسنة 2022 ، ومجلس الإدارة الحالي برئاسة مصطفى صنع الله.

ويضم مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط كل من فرحات بن قدارة (رئيسا)، وعضوية كل من وكيل عام وزارة النفط والغاز وحسين عبدالله صافار ومسعود سليمان موسى، وأحمد عبدالله عمار عبدالله، وفق نص قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (642) لسنة 2022، الصادر في 7 يوليو الجاري.

صنع الله يهاجم الدبيبة والإمارات

وفي وقت لاحق اليوم أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وصول رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله للمقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد عودته من أداء مناسك فريضة الحج.

وشنّ مصطفى صنع الله، في خطاب مساء اليوم، هجوما حادًا على رئيس حكومة الوحدة الوطنية، متهما إياه بعقد صفقة في الإمارات، للإحاطة لمجلس إدارة المؤسسة الحالي، معتبرًا قرار إعادة التشكيل كالعدم، مشيرًا إلى أن مؤسسة النفط محمية بالقانون الدولي والاتفاق السياسي، وهي محايدة ولا تتبع الحكومة.