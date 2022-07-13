صنع الله لـ«الدبيبة»: «احترم نفسك وإلا هتزعل» وهناك حكومة معينة من البرلمان

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن «حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية حاولت التلاعب بمؤسسة النفط من خلال عقد صفقات مع إحدى الدول».

وأضاف صنع الله، في كلمة بثتها صفحة المؤسسة على «فيسبوك» عقب عودته من الحج، أن «حكومة الوحدة الوطنية تلقت أكثر من 165 مليار دينار ليبي من مؤسسة النفط، فأين ذهبت؟ وقد ظلت أوضاع الشعب الليبي بائسة بسبب تصرفات هذه الحكومة».

ووجه صنع الله كلمته للدبيبة قائلاً: «لن تستطيع أنت أو غيرك أن تدير شيئًا للمؤسسة. هذه مؤسسة للشعب الليبي وليست لعائلة الدبيبة، ولا تملك أنت القدرة على مؤسسة النفط، هذه الحكومة منتهية الولاية وهناك حكومة أخرى معيَّنة من البرلمان».

وتابع أن «هذه المؤسسة محمية بالقانون الدولي والاتفاق السياسي، وهي محايدة ولا تتبع الحكومة»، مهاجمًا الرئيس المعين من قبل الدبيبة فرحات بن قدارة، متهما إياها بـ«التآمر».

وعلَّق صنع الله على قرار رئيس حكومة الوحدة تشكيل لجنة للاستلام والتسلم بقوله: «تسلم منْ. أنت المفروض تُسلم، ما إنجازاتك»، متابعا «أنا متربي ولم يؤكلني أبي من المال الحرام ولم أؤكل أبنائي من الحرام، ومجلس الإدارة مستمر وعلاقاتنا مع شركائنا مستمرة»، مضيفا «تعليماتي مشددة ومن سيقترب من سور المؤسسة الوطنية للنفط لا يلوم إلا نفسه».

ووجه حديثه للدبيبة قائلا: «احترم نفسك واحترم العهد ولن أتكلم في هذا الأمر مرة ثانية وإلا “هتزعل”، ولو عندك أخلاق قابل عدوك ولا تدار له من الخلف، وفلوس النفط توزعها على القنوات الإعلامية وتترك الشعب الليبي بلا عمل ولا خبز».

واستكمل رئيس المؤسسة المقال هجومه الحاد على عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، قائلا: “لا توجد وزارة خارجية والدبيبة ترك الكفاءات وعيّن أبناء أخته وأقاربه وجيرانه سفراء”.