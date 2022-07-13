«الداخلية» تبحث الحلول العاجلة لحركة المسافرين بمنفذ رأس اجدير

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، اللواء بشير الأمين، الأربعاء، ومدير أمن منفد رأس اجدير، العميد سالم العكعاك، الصعوبات التي تواجه سير العمل داخل المنفذ والمشاكل التي تواجه حركة تنقل المسافرين بين الجانبين الليبي والتونسي.

واستعرض الاجتماع الحلول للمشاكل والصعوبات التي تعيق حركة المسافرين ومراعاة الإجراءات القانونية والأمنية بالمنفذ، والتعاون والتنسيق بين كافة مكونات وزارة الداخلية العاملة بالمنفذ والأجهزة الأمنية والرقابية الأخرى، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وشدد اللواء بشير الأمين على ضرورة الإسراع في وضع الحلول العاجلة لحركة التنقل للمسافرين والبضائع بين البلدين، والعمل على تطوير المرافق الخدمية بالمنفذ.

وفي 14 يونيو الماضي، عقد المسؤولون في وزارتي المواصلات والداخلية من الجانبين الليبي والتونسي، اجتماعا بمنفذ رأس اجدير الحدودي، لبحث مشاكل المعبر، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».