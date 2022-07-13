لن تستطيع أنت وغيرك فعل شيء.. صنع الله يهاجم الدبيبة على خلفية إقالته

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قال، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال من قبل حكومة الوحدة، مصطفى صنع الله، إن “حكومة الدبيبة حاولت التلاعب بالمؤسسة ووضعها في “سوق النخاسة” وعقد صفقات في الخارج في دولة الإمارات لبيع المؤسسة الوطنية للنفط لها.

جاء ذلك في تسجيل مصور مساء الأربعاء، على خلفية قيام الدبيبة بإصدار قرار إقالته وتعيين مجلس إدارة جديدة برئاسة، فرحات بن قدارة.

وهاجم صنع الله دولة الإمارات، وقال: “إن عمر المؤسسة الوطنية للنفط أكبر من عمر دولة الإمارات من 16 عاما”.

وأضاف، أن “المؤسسة الوطنية للنفط ملك للشعب الليبي وليست ملكا لعائلة الدبيبة”.

وقال صنع الله، إن “حكومة الوحدة منتهية الولاية بقرار من البرلمان وهناك حكومة أخرى مكلفة من البرلمان”، معتبرًا قرار إقالته للنفط “باطل وممنوع الأثر”.

وأضاف، أن حكومة الدبيبة تلقت من المؤسسة الوطنية للنفط أكثر من 165 مليار دينار ليبي، ما يعادل أكثر من 37 مليار دولار أمريكي.

وقال رغم ذلك، فإن المؤسسة الوطنية للنفط لم تتحصل من تلك الأموال على شيء.

قال صنع الله، موجها الحديث إلى الدبيبة: “لن تستطيع أنت أو غيرك أن فعل شيء للمؤسسة، لأنها “محمية بالقانون الدولي” ولا تتبع حكومتك”.