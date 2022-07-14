«دعم الاستقرار»: ضبط متهم بمحاولة اغتصاب فتاة قاصر (فيديو)

أعلن جهاز دعم الاستقرار، الأربعاء، القبض على متهم بمحاولة خطف واغتصاب فتاة قاصرة.

ونشر الجهاز مقطعًا مصورًا، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، يظهر المتهم وهو يدلي باعتراف حول الجريمة، بينما لم يحدد عمر الفتاة.

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وقال المتهم، البالغ من العمر 38 عامًا، إنه وجد فتاة قاصر عندما كان يسير بسيارته في طريق المشروع، وهي عائدة من الدراسة، متابعا: «عجبتني، مشيت وراها، جيت نخطفها لاغتصابها عيطت ولاذت بالفرار، و تم القبض عليَّ من جهاز دعم الاستقرار».