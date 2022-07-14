مؤسسة النفط: نحمل أي قوة مسلحة داخل مقرنا من عرقلة عملنا

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قالت، المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، إنه بالإشارة إلى الأنباء الإخبارية والتقارير الواردة بشأن وجود قوة مسلحة داخل مقرها في العاصمة طرابلس؛ فإنها هذه القوة ومن يكلفها مسؤولية أي عمل تقوم به سواء بعرقلة عمل الإدارات العاملة بها أو موظفيها بشكل اعتيادي أو غيره .

وقالت المؤسسة، في بيان، إن حماية مبناها “هو واجب وطني اتجاه كل شخص غيور على هذا الصرح الذي يمثل كل الليبيين”.

وأضافت، أنها تحمل رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، وآمر القوة الموجودة في نطاق المبنى، عمر بوغدادة، مسؤولية التعرض بأذى لأي موظف بالقطاع وتحملهم المسؤولية القانونية التامة.

وقالت المؤسسة، إن هذا البيان هو بيان وتبيان لليبيين وللجهات الأمنية في مدينة طرابلس، وكذلك مكتب النائب العام، مضيفة أنها تدعو جميع الجهات السيادية بالدولة الليبية للقيام بواجبها للحفاظ على مؤسسة كل الليبيين.

وذكرت مصادر متطابقة دخول قوة مسلحة داخل نطاق مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك بعد بث التسجيل المصور، لرئيس المؤسسة المُقال من قبل رئيس حكومة الوحدة.

وهاجم صنع الله الدبيبة، على خلفية إقالته، متهما إياه ببيع المؤسسة الوطنية للنفط، إلى دولة الإمارات.