المستشار صالح يبحث مع أعيان قبيلة المسامير تطورات الأوضاع في البلاد

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، الأربعاء، عددا من أعيان وشباب قبيلة المسامير، لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد بشكل عام.

وأفاد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، بأن الحاضرين استنكروا الاعتداء على مقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

وأضاف أن المشاركين في الاجتماع أكدوا دعمهم لخطوات مجلس النواب كونه الممثل الشرعي المُنتخب من الشعب الليبي، ودعمهم للاتفاق الليبي- الليبي الذي نتج عنه الحكومة الشرعية، حكومة فتحي باشاغا.