الغرياني: رفع دعوة المصالحة مع حفتر خيانة لليبيا

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني إن المصالحة مع (القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة) حفتر خيانة.

وأضاف الغرياني عبر قناة “التناصح” الذراع الإعلامية له، والتي تبث من تركيا، إن رفع دعوة المصالحة مع حفتر أو هذه المجالس مجرد لعبة وهذا الشيء يستغلونه من أجل إلهاء الناس، وفق تعبيره.

وتابع: هذا الشعب مسكين غافل ويوهمونه بأنهم يفعلون شيئا ويريدون المصالحة لأن هذه الكلمة مقبولة وتحبها النفوس فقد يظن الناس بهم خيرا وهم يرددون هذه الكلمة كلاما أجوف لا حقيقة له، لا يمكن أن تكون مصالحة والظالم مستمر في ظلمه على حد قوله.

وواصل: ” المصالحة نكون حقيقية حين يقدم الظالم نفسه إلى القصاص، كلمة مصالحة هذه كذب ولعبة لا تصدقوها، هذه خيانة للوطن وللبلد، للاستمرار في السلطة” وفق زعمه.