دغيم: صنع الله يشكل خطراً على ليبيا

هاجم النائب زياد دغيم على رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال مصطفى صنع الله على خلفية الاتهامات التي ساقها إلى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وقال دغيم في مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر وتبث من تركيا: بصفتي عضوا في لجنة الصياغة بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري أو في ملتقى الحوار السياسي، أقول إن هذا الكلام عاٍ عن الصحة القانون الليبي ساري المفعول وقانون النفط واضح وصريح.

وأضاف النائب في مداخلته التي رصدتها “الساعة 24”: “كنت شاهدا على بعض الأشياء التي تتعلق بالمؤسسة ففي أغسطس 2020 إذ بدأنا التفاوض لوقف إطلاق النار وحل مشكلة إغلاق النفط ووصلنا إلى وضع أموال النفط في المصرف الخارجي، وكان الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط ولكن حدث تدخل خارجي من بعض السفارات، وهذا الرجل خطر على ليبيا”.

وتابع دغيم: “موقفي من صنع الله واضح منذ 2014 عندما تمرد على الحكومة المنتخبة، وغير مرتبط بحديثه اليوم، اليوم عندنا إشكالية بين حكومة معترف بها دوليا وأخرى شكلها مجلس النواب، تشبه إشكالية ما حدث مع فائز السراج رئيس الحكومة المنتهية ولايته”.

ورأى النائب أن خطورة صنع الله على ليبيا تكمن في أنه يحمل مشروع تدويل المؤسسة الوطنية للنفط وسيطرة خارجية على أموال النفط المورد الليبي الوحيد، وحديثه وهو غاضب كشف عما يفكر فيه، وفي ما تآمر بالفترة الماضية

وتساءل دغيم: هل إذا تغير مجلس الإدارة بشخصية أخرى غير بن قدارة هل سيغير صنع الله موقفه؟ مرجحا أنه هذه العلل محاولة لخلق بلبلة سياسية ليس أكثر دفاعا عن منصبه.

ودعا النائب حكومة الدبيبة لتحمل مسؤولياتها وكشف تفاصيل الميزانية التي طالب بها صنع الله بقيمة 36 مليار دينار وتوظيفه 13 ألف موظف.