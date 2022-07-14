العرفي: الأزمات مفتعلة من حكومة الدبيبة لتحقيق مكاسب سياسية

رأى عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن المشاكل التي تعاني منها الدولة الليبية مفتعلة نتجت عن ضغوط بعض الأطراف على أطراف أخرى من أجل الاستجابة إلى مطالب معينة وهذا لا يخفى على الليبيين.

وأضاف العرفي في لقائه عبر قناة “تلفزيون المسار” أن الوقود متوفر في المستودعات ولكن الأزمات تفتعل من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو أي مكاسب أخرى على حساب المواطن الذي يعاني مما يضر بمعيشته في الدرجة الأولى سواء انقطاع الكهرباء أو الوقود والغاز والاصطفاف في طوابير.

وتابع: “كلها أزمات مقتعلة سواء من حكومة عبد الحميد الدبيبة أو ما يقابلها، أطراف تضغط على بعضها من أجل الاستجابة إلى مطالب معينة”.