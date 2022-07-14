حكومة الدبيبة تقوم بصفقات سياسية مشبوهة وقراراتها لايعتد بها

أخبارليبيا24_متابعات

أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب بيان اليوم الخميس أكدت فيه على حيادية واستقرار المؤسسة الوطنية للنفط والمتمثل في مجلس الإدارة الذي يمثل كافة العاملين بالقطاع النفطي في ليبيا.

واوضحت أنها تعتبر كل المحاولات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية السابقة ماهي إلا صفقات سياسية مشبوهة.

مؤكدة أن ذلك بغية خلط الأوراق لتأزيم الوضع السياسي والاقتصادي للدولة على حساب قوت الشعب.

منوهة أن هذه المحاولات تؤدي لانقسام أهم القطاعات الحيوية والمصدر الوحيد لتمويل الدولة وشعبها.

وأكدت اللجنة على شرعية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي.

وأن قرارات الحكومة السابقة لايعتد بها بعتبارها صادرة عن جهة غير ذي صفة.

وكانت المؤسسة قد حملت القوة التواجدة أمام المبنى ومن كلفها مسؤولية أي عمل تقوم به.

سواء بعرقلة عمل الإدارات العاملة بها أو موظفيها بشكل اعتيادي او غيره .

كما حملت عبدالحميد الدبيبة وأمر القوة عمر بوغدادة مسؤولية التعرض باذى لأي موظف بالقطاع وتحملهم المسؤولية القانونيه التامة.

في الختام قالت إن هذا البيان هو بيان وتبيان لليبيين وللجهات الامنية في مدينة طرابلس ومكتب النائب العام.

في حين ودعت جميع الجهات السيادية بالدولة الليبية للقيام بواجبها للحفاظ على مؤسسة كل الليبين.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قد هاجم بشكل لاذع، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة.

وذلك على خلفية قيام الأخير بإصدار قرار إقالته وتعيين مجلس إدارة جديدة برئاسة، فرحات بن قدارة.

في حين واتهم صنع الله الدبيبة بمحاولة التلاعب بالمؤسسة الوطنية للنفط، من خلال عقد صفقات بيع مع دولة الإمارات.