الروّاف: الشعب ما بين معجب بصفاقة صنع الله ومن ينتظر وقاحة الدبيبة

أكد الكاتب والمحلل السياسي، عبد العزيز الرواف، أن الشعب الآن في حيرة من أمره؛ ما بين معجب بصفاقة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال، مصطفى صنع الله ومن ينتظر وقاحة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وقال الرواف في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في ليبيا حين يتخاصم اللصوص يتذكرون الشعب، لم أتفاجأ بما قاله صنع الله عن الدبيبة”.

وأضاف “لن أتفاجأ بما سيحدث لصنع الله من مليشيات الدبيبة، أما أغلب الشعب (شايله التيار) ما بين معجب بصفاقة صنع الله، ومن ينتظر وقاحة الدبيبة”.