عقيلة صالح وشباب المسامير يبحثون تطورات الأوضاع في البلاد

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بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أمس الاربعاء مع عدد من أعيان وشباب قبيلة المسامير بمكتبه في مدينة القبة تطورات الأوضاع في البلاد بشكل عام.

وأكد الحاضرون استنكارهم وإدانتهم لأعمال الإعتداء التي تعرض لها مقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

كما أكدوا على دعمهم لخطوات مجلس النواب كونه الممثل الشرعي المُنتخب من الشعب الليبي.

فضلا عن دعمهم للإتفاق الليبي الليبي الذي نتج عنه الحكومة الشرعية حكومة السيد فتحي باشاغا.

يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب بيان اليوم الخميس أكدت فيه على حيادية واستقرار المؤسسة الوطنية للنفط والمتمثل في مجلس الإدارة الذي يمثل كافة العاملين بالقطاع النفطي في ليبيا.

واوضحت أنها تعتبر كل المحاولات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية السابقة ماهي إلا صفقات سياسية مشبوهة.

مؤكدة أن ذلك بغية خلط الأوراق لتأزيم الوضع السياسي والاقتصادي للدولة على حساب قوت الشعب.

منوهة أن هذه المحاولات تؤدي لانقسام أهم القطاعات الحيوية والمصدر الوحيد لتمويل الدولة وشعبها.

في حين أكدت اللجنة على شرعية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي.

وأن قرارات الحكومة السابقة لايعتد بها بعتبارها صادرة عن جهة غير ذي صفة.

وكانت المؤسسة قد حملت القوة التواجدة أمام المبنى ومن كلفها مسؤولية أي عمل تقوم به.

سواء بعرقلة عمل الإدارات العاملة بها أو موظفيها بشكل اعتيادي او غيره .

كما حملت عبدالحميد الدبيبة وأمر القوة عمر بوغدادة مسؤولية التعرض باذى لأي موظف بالقطاع وتحملهم المسؤولية القانونيه التامة.

في الختام قالت إن هذا البيان هو بيان وتبيان لليبيين وللجهات الامنية في مدينة طرابلس ومكتب النائب العام.