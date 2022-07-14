الحبيب: على الليبيين التحرك للميادين وفرض انتخابات برلمانية عاجلة

طالب وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، الشعب الليبي، بضرورة التحرك للميادين وفرض انتخابات برلمانية عاجلة، بحسب تعبيره.

وقال الأمين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “بات واضحا أن استمرار هذا العبث السلطوي والمؤسسي اللامعقول يشكل خطرا جسيما على حاضر الليبيين ومستقبلهم ومقدراتهم”، وفقا لوصفه.

وأضاف “عليهم أن يتحركوا جميعا للميادين لفرض انتخابات برلمانية عاجلة ولاستعادة معنى الشعب مصدر السلطات وإنهاء صخب البيادق والصبيان والغلمان وركلهم جميعا كل إلى بيته”، بحسب حديثه.

وتابع في تغريدة أخرى “السلطات التي لا تسمع إلا لذاتها عن ذاتها، وتصدق تصوراتها عن ذاتها، سترى عاجلا من يمسك بآذانها الثقيلة ويسكب فيها ما لم تسمعه عن ذاتها”، على حد قوله.