بو الخطابية يطالب معنيي الشركة العامة للكهرباء بتحسين إنارة شوارع طبرق

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية بمديري دائرتي توزيع البلدية وشمالها محمد المبري ومحمد أحمد حسين لتدارس واقع الكهرباء.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المجلس البلدي طبرق تابعته صحيفة المرصد، ناقش المجتمعون المشاكل التي تعترض عمل أقسام الشركة العامة للكهرباء في البلدية. فيما طالب بو الخطابية الأخيرة بضرورة الاهتمام بإنارة الشوارع ومعرفة النواقص لمخاطبة الفرع الرئيس الشركة بهدف توفيرها.

ونقل البيان عن رئيس المجلس تشديده على الأقسام بضرورة حل كل المشاكل والعراقيل التي تواجهها ووضع البلدية في صورة المتابعة لهذه الأعمال.

