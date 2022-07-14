وصول اللجنة المكلفة بالتسليم والتسلم بين مجلسي إدارة مؤسسة النفط إلى مبنى المؤسسة

وصل أعضاء اللجنة المكلفة بإتمام عملية التسليم والاستلام بين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المشكل برئاسة فرحات بن قدارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (642) لسنة 2022، ومجلس الإدارة الحالي برئاسة مصطفى صنع الله، إلى مبنى المؤسسة صباح اليوم الخميس.

ونشرت صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا لأعضاء اللجنة لدى وصولهم المبنى وداخله.

وتشكلت اللجنة بموجب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة رقم (315) لسنة 2022، الذي نشرته وزارة النفط والغاز، أمس الأربعاء، في عضويتها كل من وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية والشؤون العامة مصطفى علي السمو (رئيسًا) وعضوية كل من مدير إدارة الشؤون المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط ومندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء ومندوب عن وزارة النفط والغاز، على أن يصدر بتسمية المندوبين قرار من الجهة المختصة يخاطب به رئيس اللجنة، وفق المادة الأولى من القرار.

صنع الله يهاجم الدبيبة

وفي كلمة خلال ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، هاجم صنع الله حكومة الوحدة الوطنية، قائلًا إن «الحكومة (منتهية الولاية) حاولت التلاعب بمؤسسة النفط من خلال عقد صفقات في الإمارات».

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وأضاف، موجهًا حديثه للدبيبة: «لن تستطيع أنت أو غيرك أن تدير شيئًا للمؤسسة. هذه مؤسسة للشعب الليبي وليست لعائلة الدبيبة، ولا تملك أنت القدرة على مؤسسة النفط، هذه الحكومة منتهية الولاية وهناك حكومة أخرى معيَّنة من البرلمان».

وتابع أن «هذه المؤسسة محمية بالقانون الدولي والاتفاق السياسي، وهي محايدة ولا تتبع الحكومة»، مهاجمًا الرئيس المعين من قبل الدبيبة فرحات بن قدارة، متهمًا إياه بـ«التآمر» مع الإمارات، قائلًا: «تبي تفرط في 600 مليون دولار سنويًا عشان ترضى عنك الإمارات».

قوات في محيط مقر مؤسسة النفط

وعقب انتهاء كلمة صنع الله، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وجود عدد من السيارات المسلحة في نطاق مبنى المؤسسة الرئيسي بالعاصمة طرابلس.

وقالت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»: «حسب ما هو مكتوب ومدوَّن على هذه السيارات تشير تبعيتهم إلى الغرفة الأمنية المشتركة مصراتة، وهي معلومة التبيعة للجميع».

وحمَّلت الدبيبة وآمر القوة المتواجدة في نطاق مبنى المؤسسة عمر بوغدادة، مسؤولية التعرض بأذى لأي موظف بالقطاع.