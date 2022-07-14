نورلاند: تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط يجب ألا يصبح موضوع مواجهة مسلحة

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قال، المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، إنه تابع بقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها، وظلت مستقلة سياسياً وكفوءة تقنياً تحت قيادة مصطفى صنع الله.

وأضاف نورلاند، في سلسلة تغريدات على حساب السفارة الأمريكية، أنه يجوز الطعن في قرار استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في المحكمة، ولكن يجب ألا يصبح موضوع مواجهة مسلحة.

وقال، إن اعتبارات السياسة العامة الرئيسية لليبيا، هي إعادة إنتاج النفط والغاز بالفعل من أجل معالجة القضايا الملحة التي تؤثر على حياة كل ليبي، وخاصة نقص الكهرباء، وإيجاد آلية ليبية معمول بها لإدارة ومراقبة الإيرادات بشفافية. ليبيا

وأضاف نورلاند، “هل سيدرك القادة الليبيين من جميع الأطراف أن هذه التطورات تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة للإرادة السياسية للتوصل إلى حل وسط وتهيئة المرحلة الفورية للمصالحة والانتخابات؟”.

يأتي ذلك، في وقت هاجم فيه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد قيام الأخير إقالته وتشكيل مجلس إدارة جديد.

وقال صنع الله، في تسجيل مصور مساء الأربعاء، موجها الحديث إلى الدبيبة، “لن تستطيع أنت أو غيرك أن فعل شيء للمؤسسة، لأنها “محمية بالقانون الدولي” ولا تتبع حكومتك”.