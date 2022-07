صحف مالطية: الإيقاع بليبيين في مالطا بتهمة السرقة والاعتداء

ليبيا- تابع تقريران إخباريان نشرتهما صحيفتا “مالطا توداي” و”مالطا إندبندنت” المالطيتان الناطقتان بالإنجليزية اتهامات جنائية لليبيين 2 على الأراضي المالطية.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمت أبرز ما فيهما من مضامين صحيفة المرصد، أكدا توجيه الاتهام لعبد السلام العلاقي البالغ من العمر 42 عامًا بعد القبض عليه بسرقة ممتلكات ونقود سائقي أجرة في جزيرة غوزو المالطية والتهجم على أحدهم بالسكين، ما ألحق به إصابات طفيفة.

وفي ذات السياق ألقت السلطات الأمنية المالطية القبض على راشد رمضان البالغ من العمر 29 عامًا، بتهمة التورط في 22 عملية سرقة كمية كبيرة من النقود والأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والملابس وغيرها من الملحقات من السيارات والمنشآت.

ترجمة المرصد – خاص

