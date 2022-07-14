في أول تعليق لها.. السفارة الأمريكية تتابع تطورات المؤسسة الوطنية للنفط.

أخبارليبيا24_متابعات

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا على لسان مبعوثها ريتشارد نورلاند وذلك عبر حسابها على تويتر اليوم الخميس أنها تتابع بقلق تطورات الأوضاع المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط والتي هي مصدر إزدهار ليبيا وهي مؤسسة حيوية لاستقرار ليبيا وأنها ظلت مستقلة سياسياً وكفوءة تقنياً تحت قيادة مصطفى صنع الله.

وأكدت في تغريدها أنه يجوز الطعن في قرار استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في المحكمة ولكن يجب ألا يصبح موضوع مواجهة مسلحة.

واوضحت أن أولويات السياسة العامة الرئيسية لليبيا وأهمها هو إعادة إنتاج النفط والغاز من أجل معالجة القضايا الملحة التي تؤثر على حياة كل ليبي ، وخاصة نقص الكهرباء.

وأكدت وجود آلية ليبية معمول بها لإدارة ومراقبة الإيرادات النفطية بشفافية.

وتسألت السفارة “هل سيدرك القادة الليبيون من جميع الأطراف أن هذه التطورات تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة للإرادة السياسية للتوصل إلى حل وسط وتهيئة المرحلة الفورية للمصالحة والانتخابات؟ ”

يأتي ذلك في وقت حملت فيه المؤسسة القوة التواجدة أمام المبنى ومن كلفها مسؤولية أي عمل تقوم به.

سواء بعرقلة عمل الإدارات العاملة بها أو موظفيها بشكل اعتيادي او غيره .

كما حملت عبدالحميد الدبيبة وأمر القوة عمر بوغدادة مسؤولية التعرض باذى لأي موظف بالقطاع وتحملهم المسؤولية القانونيه التامة.

في الختام قالت إن هذا البيان هو بيان وتبيان لليبيين وللجهات الامنية في مدينة طرابلس ومكتب النائب العام.

في حين ودعت جميع الجهات السيادية بالدولة الليبية للقيام بواجبها للحفاظ على مؤسسة كل الليبين.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قد هاجم بشكل لاذع، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة.

وذلك على خلفية قيام الأخير بإصدار قرار إقالته وتعيين مجلس إدارة جديدة برئاسة، فرحات بن قدارة.

في حين واتهم، صنع الله الدبيبة بمحاولة التلاعب بالمؤسسة الوطنية للنفط، من خلال عقد صفقات بيع مع دولة الإمارات.