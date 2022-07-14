البشتي: من يحكموننا الآن لا يتوافر لديهم الوعي الوطني لأنهم تربوا في مرحلة دكتاتورية القذافي

اعتبر المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، أن “من يحكمون ليبيا الآن تربوا في مرحلة دكتاتورية القذافي التي اتسمت بالقمع والفساد”. على حد قوله

وقال البشتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من يحكموننا الآن لم يعرفوا ولم يعيشوا ولم يتربوا إلا في مرحلة الديكتاتور القذافي ، ومرحلة ديكتاتورية لجانه الثورية وما اتسمت به من قمع وفساد”.

وتابع؛ “وأيضا ما تبعها بعد سقوط القذافي من سنوات الفوضى والسلاح المنتشر والفساد الأبشع”.

وأردف «البشتي» “كيف نتوقع من هؤلاء – الذين يحكموننا الآن – أن يتوافر لديهم الوعي السياسي الوطني، أو النزاهة، أو الحرص والقدرة على بناء الدولة الديمقراطية، دولة القانون والمؤسسات المنشودة؟!”.