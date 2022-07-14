لجنة الطاقة بالبرلمان: قرار إقالة صنع الله لا يعتد به وهدفه تأزيم الأوضاع في ليبيا

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أكدت، لجنة الطاقـة بمجلس النواب، اليوم الخميس، على حيادية قطاع النفط واستقرار المؤسسة الوطنية للنفط الممثلة فـي مجلس الإدارة الذي يمثل كافة العاملين بالقطاع النفطي في ليبيا.

واعتبرت اللجنة، أن كل المحاولات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية السابقة ماهي إلا صفقات سياسية مشبوهة لخلط

الأوراق لتأزيم الوضع السياسي والاقتصادي للدولة الليبية على حساب قوت الشعب الليبي ولا تؤدي إلا لانقسام أهم القطاعات الحيوية والمصدر الوحيد لتمويل الدولة الليبية وشعبها .

وشددت اللجنة، على شرعية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي، برئاسة مصطفى صنع الله، وأن

قرارات حكومة الدبيبة لا يعتد بها باعتبارها صادرة عن جهة غير ذي صفة.

أتى ذلك بينما قرر حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إقالة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة مصطفى صنع الله، وشكلت مجلسا جديدا برئاسة، فرحات بن قدارة.

وعلى خلفية هذا القرار، رفض صنع الله قرار الإقالة وقال إن المؤسسة الوطنية للنفط “محمية بالقانون الدولي” ولا تتبع حكومة الوحدة المنتهية.