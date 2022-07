اوحيدة: الرئاسي غير قادر على طرح مبادرة للحل بسبب سيطرة الميليشيات في طرابلس

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن المجلس الرئاسي غير قادر على طرح مبادرة للحل وتفعيلها على أرض الواقع، بسبب سيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة طرابلس التي يتخذ منها المجلس مقرًا له.

اوحيدة أشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أن المجلس الرئاسي لم يقم خلال الفترة الماضية بأي دور، رغم تعقد المشهد، وتطلب الأمر في الكثير من المحطات إصدار قرارات وطنية من قبله.

واعتبر أن السبيل الوحيد حتى الآن لحل الأزمة الليبية هو تمكين حكومة فتحي باشاآغا من السيطرة على طرابلس كي تستلم مهامها وتعمل على إجراء الانتخابات بضمانات واقعية.

وأضاف: “غير ذلك فالنتيجة هي استمرار الأزمة لتصل في نهاية المطاف إما للحرب من جديد أو التقسيم”.

كما لفت إلى أن فشل الجولة المقبلة من اجتماعات المسار الدستوري بين رئيسي مجلسي النواب والدولة يمكن أن يدفع الليبيين للمطالبة بخيار واحد يلوح في الأفق وهو العودة لدستور عام 1951 غير المعدل.

