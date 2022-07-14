بن صالح: صنع الله أثبت أنه ليبي أصلي في السب والشتم والتهديد و«الروايق المتطايرة»

هاجم سليمان بن صالح محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال، مصطفى صنع الله، قائلا إنه أثبت أنه ليبي أصلي في السب والشتم والتهديد و«الروايق المتطايرة»، وفقا لحديثه.

وقال بن صالح، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “اليوم صنع الله أثبت أنه ليبي أصلي، سب وشتم وتهديد ووعيد وروايق يطايرن، سب الكل تقريباً وذكر الدبيبة ربما أكثر من مائة مرة ولكن لسانه عجز أن يذكر حفتر ولو لمرة واحدة في الجزء الطويل الذي شاهدته من اللقاء المباشر له”، بحسب قوله.

وأضاف “يتحدث وكأن مؤسسة النفط مسجلة باسمه وهو يرفض التنازل عنها لغيره، يتحدث وكأن العاملين في النفط يعملون عنده ويدفع لهم رواتبهم من جيبه، يتحدث بدون أدنى احترام للمتلقي وكأنه جالس على طاولة في مقهى للحشاشين”، على حد وصفه.

وتابع “الليبي اللي يجلس على كرسي يرفض التنحي عنه، وإن مرّ كلام صنع الله اليوم على حكومة الدبيبة دون ردة فعل مناسبة فهو بمثابة إعلان عن سقوط هذه الحكومة في هوة عميقة لن تخرج منها سالمة، لننتظر الأيام القادمة وما سيحدث فيها من تفاعلات قد ينتج عنها انفجارات وغازات سامة تقضي على العديد من اللاعبين على الساحة السياسية في ليبيا”، وفقا لتعبيره.