بعد مغادرة العاملين.. قدارة داخل مبنى مؤسسة النفط مع لجنة التسليم والتسلم

وصل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحان بن قدارة، المكلف بقرار من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم (642) لسنة 2022، إلى مبنى المؤسسة في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الخميس.

ونشرت صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك»، صورًا لقدارة داخل المؤسسة، مع رئيس اللجنة المكلفة بإتمام عملية التسليم والاستلام بين المجلسين القديم والجديد مصطفى السمو، الذي أكد للصفحة «استكمال العملية».

وفي حين قالت مصادر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن العاملين غادروا المبنى لدى وصول قدارة، وذلك بعدما تجمهروا في وقت سابق داخله «رفضًا لتغيير مجلس الإدارة برئاسة مصطفى صنع الله».

صنع الله يهاجم الدبيبة وعون

وفي كلمة خلال ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، هاجم صنع الله، رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، متهمًا إياه بـ«التلاعب بمؤسسة النفط من خلال عقد صفقات مع الإمارات»، وقال: «لن تستطيع أنت أو غيرك أن تدير شيئًا للمؤسسة. هذه مؤسسة للشعب الليبي وليست لعائلة الدبيبة، ولا تملك أنت القدرة على مؤسسة النفط، هذه الحكومة منتهية الولاية وهناك حكومة أخرى معيَّنة من البرلمان».

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كما هاجم وزير النفط والغاز محمد عون، عارضًا تصريحات للأخير قال فيها إن إغلاقات النفط ليست خسارة، ولكن الخسارة المباشرة في تدمير الحقول. وخاطب صنع الله الدبيبة: «لو كنت رئيس حكومة كنت أقلت عون وحوَّلته للتحقيق بسبب تصريحاته هذه»، وقال إن قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط هو والعدم سواء، متابعًا: «تجيب مجموعة عليهم قضايا لدى النيابة».

قوات في محيط مقر مؤسسة النفط

وعقب انتهاء كلمة صنع الله، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وجود عدد من السيارات المسلحة في نطاق مبنى المؤسسة الرئيسي بالعاصمة طرابلس.

وقالت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»: «حسب ما هو مكتوب ومدوَّن على هذه السيارات تشير تبعيتهم إلى الغرفة الأمنية المشتركة مصراتة، وهي معلومة التبيعة للجميع».

وحمَّلت الدبيبة وآمر القوة المتواجدة في نطاق مبنى المؤسسة عمر بوغدادة، مسؤولية التعرض بأذى لأي موظف بالقطاع.

قدارة لدى دخوله مبنى المؤسسة.