ليبيا- واكبت 3 تقارير اقتصادية القدرات والاستثمارات الليبية في مجالات الإنتاج النفطي ومدى تأثيرها على استقرارية التدفقات النفطية والأسعار في السوق العالمية.

وتطرقت التقارير التي نشرتها شبكة “إنيرجي كابيتال آند باور” الاقتصادية الإفريقية الناطقة بالإنجليزية وصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية وموقع “أويل برايس” الإخباري البريطاني المعني بأخبار النفط والغاز وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد لمساعي ليبيا للاستفادة من الحاجة العالمية المتزايدة للطاقة.

ووفقًا للتقارير، فإن منصة “دي بي4” النفطية العاملة في البحر الأبيض المتوسط بالموقع “أن سي -41” في حقل البوري البحري واحدة من أفضل المنصات عالية الجودة في إفريقيا، مشيرة إلى أنها ترسو بشكل دائم في سفينة التخزين والتفريغ العائمة للحقل بسعة تخزين تقارب مليونا ونصف المليون برميل.

وأضافت التقارير إن المنصة تحتوي على منظومة أقمار صناعية خاصة بها وهي قادرة على إنتاج 150 ألف برميل للتصدير في اليوم، في وقت يعد فيه الحقل الأكبر من نوعه في منطقة البحر الأبيض المتوسط ويقع في أعماق مائية تتراوح بين 145 و183 مترًا ويضم 38 بئرًا.

وفي ذات السياق نقلت التقارير عن الخبير في مجال الطاقة “هانز فان كليف” تأكيده أن الفوائض النفطية التي تحتاجها دول العالم الآن موجودة في ليبيا، إلا أن الأخيرة تعاني من عدة اضطرابات داخلية، فيما بينت التقارير أن هذه العوامل من الممكن أن تتسبب في قفزة أخرى في الأسعار العالمية.

ترجمة المرصد – خاص

The post تقارير اقتصادية تواكب قدرات واستثمار ليبيا في مجال النفط وتأثيراتها عالميًا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية