بن قدارة: استلمت اليوم إدارة مؤسسة النفط.. وزيادة رواتب العاملين بالقطاع خلال شهرين

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فرحات بن قدارة، إنه عمليا استلم اليوم الخميس منصبه كرئيس مجلس إدارة المؤسسة، ويوم الأحد سيجتمع المجلس الجديد كاملا، مكملا: «أعتبر نفسي أمارس هذه المهام وفقا للقانون. ومن اليوم سأعمل على عودة تصدير النفط إلى أقصى المستويات الممكنة، وسيكون خلال الأسبوع القادم أخبار طيبة بهذا الخصوص».

وتعهد بتنفيذ الزيادة المقررة في رواتب العاملين بقطاع النفط خلال شهرين، متابعا: «سنفعل الميزانية الاستثنائية للقطاع بما يحقق الأهداف المرجوة من خطة» تطوير قطاع النفط الموضوعة من حكومة الوحدة، حسب كلمته في مؤتمر صحفي أمام مبنى المؤسسة في العاصمة طرابلس اليوم الخميس، بثته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعقب: «أطمئن الشريك الأجنبي على صون كل التعهدات، بل وسنسعى على تطويرها». وأردف: «سنعمل وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في الإفصاح عن الإيرادات وتكوينها».

توافي محلي ودولي على مجلس الإدارة الجديدة

وصرح بن قدارة، بأن «الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على أن تأتي شخصية ليس لها انتماء سياسي أو أيديولوجيا لتدير المؤسسة بشكل محايد ومهني»، رافضا اتهامه بالتبعية إلى أي دولة، قائلا: «هذا كلام فاضي وغرضه التشويش».

– قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية لا انتماء سياسي لها إدارة مؤسسة النفط

– بعد مغادرة العاملين.. قدارة داخل مبنى مؤسسة النفط مع لجنة التسليم والتسلم

– نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن يتطور الأمر إلى مواجهة مسلحة

وتعهد بن قدارة بعدم إقحام المؤسسة في صراع سياسي، مشيرا إلى اتصال جرى مع مسؤولين بالسفارة الأميركية لدى ليبيا، أبدوا تخوفهم من استخدام أموال النفط في دعم طرف على حساب آخر، متابعا أنه أوضح لهم الأمر، وأنه أجرى مشاورات مع أطراف من الحكومة الفرنسية في نفس الإطار، وأيضا حكومة الوحدة أجرت محادثات مع أطراف دولية أخرى.