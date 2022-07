الشح: تطور الاحداث المتسارع يثبت أن بقاء كل هولاء بالمشهد لن يؤدي إلا لزيادة الفوضى

ليبيا – علق المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح على ما يحري بين مصطفى صنع الله ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

الشح قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه “بغض النظر عن استبدال صنع الله لرجم الجمرات في الحج والرجوع المبكر لرجم الدبيبة، كي يحاول المحافظة على كرسيه بعد صفقته المشبوهة مع حفتر وتسمية بن قدارة”.

وأشار إلى أن تطور الاحداث المتسارع يثبت أن بقاء كل هولاء لن يخدم إلا تفاقم الأوضاع و زيادة الفوضى، داعيًا الشعب للخروج والمطالبه بحقوقه.

