المشري يطالب الدبيبة بسحب قراره بشأن صنع الله | أخبار ليبيا 24

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طالب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري رئيس حكومة الوحدة الوطنية بسحب قرار تعيين فرحات بن قدارة رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط والأبقاء على مجلس الإدارة الحالي.

كما طالب المشري حكومة الدبيبة ببذل مجهود أكبر في إيجاد التوافق بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة حتى يستمر الإنتاج ويزداد.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا على لسان مبعوثها ريتشارد نورلاند وذلك عبر حسابها على تويتر اليوم الخميس أنها تتابع بقلق تطورات الأوضاع المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

والتي هي مصدر إزدهار ليبيا وهي مؤسسة حيوية لاستقرار ليبيا وأنها ظلت مستقلة سياسياً وكفوءة تقنياً تحت قيادة مصطفى صنع الله.

وأكدت في تغريدها أنه يجوز الطعن في قرار استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في المحكمة.

ولكن يجب ألا يصبح موضوع مواجهة مسلحة.

واوضحت أن أولويات السياسة العامة الرئيسية لليبيا وأهمها هو إعادة إنتاج النفط والغاز.

من أجل معالجة القضايا الملحة التي تؤثر على حياة كل ليبي ، وخاصة نقص الكهرباء.

وأكدت وجود آلية ليبية معمول بها لإدارة ومراقبة الإيرادات النفطية بشفافية.

وتسألت السفارة “هل سيدرك القادة الليبيون من جميع الأطراف أن هذه التطورات تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة للإرادة السياسية.

للتوصل إلى حل وسط وتهيئة المرحلة الفورية للمصالحة والانتخابات؟ ”

في حين يأتي ذلك في وقت حملت فيه المؤسسة القوة التواجدة أمام المبنى ومن كلفها مسؤولية أي عمل تقوم به.

سواء بعرقلة عمل الإدارات العاملة بها أو موظفيها بشكل اعتيادي او غيره .