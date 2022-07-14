ليبي يحوّل سيارته لغرفة نوم بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة

رغم بلوغ مساحة منزله 250 متراً مربعاً، يُجبر محمود عقيل (48 عاماً) على اختيار النوم في مساحة ثلاثة أمتار مربّعة في سيارته المُكيّفة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في ليبيا الغنية بالغاز والنفط.

يقول، وهو يسير نحو سيارته: «هذه غرفة نومي». ويضيف وهو يفتح صندوق السيارة: «في حال اشتد الحر، أنام مع ابنتَيَّ داخلها. أزلت المقاعد وحولتها إلى غرفة نوم لننعم بمكيف الهواء فيها»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

يعمل عقيل في شركة لإزالة الألغام، ويسكن فيلا فارهة من طابق واحد في العاصمة الليبية طرابلس، إلا أن التيار الكهربائي يُقطع بين 12 و18 ساعة يومياً، فيما تقارب درجات الحرارة الأربعين درجة مئوية يصير معها النوم من دون وسائل تكييف للهواء شبه مستحيل.

تنام زوجته مع طفلتيهما «في الوسط»، وهو ينام على حافة المقعد.

ويتابع: «أشعر بأوجاع في ظهري حين أستيقظ… هذه حياتنا… فحتى عندما لا ينقطع التيار الكهربائي، يكون التيار ضعيفاً جداً، بالكاد يكفي لإضاءة المصابيح».

وعلى أحد الجدران الخارجية في منزله، تظهر ثقوب من آثار طلقات نارية من بقايا القتال الذي اندلع في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا خلال العقد الماضي.

يعاني الليبيون من انقطاع التيار الكهربائي والغلاء وانعدام الأمن واهتراء البنى التحتية وانهيار الاقتصاد والخدمات منذ سقوط نظام معمّر القذافي في عام 2011، وعانى قطاع الطاقة الحيوي بسبب الحرب وهدر النفط وتضرر البنى التحتية وعدم صيانتها وإغلاق المنشآت.

ويضيف عقيل: «لا شيء بلا معاناة في ليبيا، سواء الصحة أو التعليم، كل شيء، الطرقات سيئة للغاية، وأسوأ ما نمر به في وقتنا هذا هو (انقطاع) الكهرباء لأننا نعتمد عليها في الكثير من الأمور الضرورية في حياتنا».

يلجأ بعض الليبيين إلى تأمين تغذية كهربائية غير تابعة لشبكة الكهرباء الوطنية من خلال استخدام مولدات كهربائية غالباً ما تكون ملوِّثة وغير آمنة، باستثناء المولّدات باهظة الثمن التي لا يقلّ سعرها عن خمسة آلاف يورو. ويقول، بسخرية: «شكراً للحكومة».

في مطلع يوليو (تموز)، اندلعت مظاهرات في ليبيا احتجاجاً على الظروف المعيشية والفوضى السياسية وأزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وكرّست حكومة طرابلس، الاثنين، اجتماعها الأسبوعي للبحث في ملفّ الكهرباء، واعترفت بأنها أساءت تقدير مدى سوء الوضع. وأعلنت السلطات أنها ستُشغّل «هذا الشهر» ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء.

وبانتظار تحسّن الوضع الراهن، يعيش أحمد حجاج في بنغازي، على بُعد نحو ألف كيلومتر من العاصمة طرابلس، وقد نفد صبره من «غياب الدولة».

ويقول: «في الأمس، ذهبت إلى مصرف الجمهورية وانتظرت في الطابور منذ الصباح حتى الثالثة بعد الظهر وظل نظام المصرف معطلاً. انتظرت منذ الصباح ولكن لم أتمكن من سحب راتبي حتى أشتري مستلزمات المنزل…. أين الدولة؟ لا دولة».

ويجلس قرب طفله البالغ من العمر أربعة أعوام، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ويحتاج إلى معدات طبية لا يمكن تشغيلها دون كهرباء. ويعتبر أحمد حجاج نفسه عاجزاً عن إيجاد حلّ بنفسه، مطالباً الدولة بـ«تأمين الكهرباء لنا».