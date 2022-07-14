محلل إيطالي: بن قدارة يتمتع بمهارات مهنية عالية وتعيينه خيار حكيم

وصف المحلل السياسي الإيطالي، دانييلي روفينيتي، تعيين فرحات عمر بن قدارة كرئيس جديد للمؤسسة الوطنية للنفط، بالحدث المهم، مشيرا إلى أنه سيسمح باستئناف إنتاج النفط، وبالتالي إنهاء انقطاع التيار الكهربائي الذي يعاني منه الشعب الليبي.

وقال روفينيتي، في تصريحات له: “إن القرار يعد نقطة تحول سياسية مهمة لأنه يؤكد اتفاقًا بين الدبيبة وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مما يضع رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بالتأكيد في صعوبة كبيرة، ولكن أيضًا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي راهن على باشاغا”.

وأضاف “اختيار بن قدارة هو خيار حكيم لأنه مدير يتمتع بمهارات مهنية عالية ومعترف بها دوليًا ولديه خبرة كبيرة في القطاع الاقتصادي”.

كانت حكومة الوحدة المؤقتة قد قررت تعين مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، الشغل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي في فترة حكم الراحل معمر القذافي بين عامي 2006 و2011.