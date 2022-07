محفوظ: كيف نصدق كلام صنع الله عن الدبيبة وقد حول له 7 مليارات دولار قبل شهرين؟

ليبيا – علق المحلل السياسي محمد محفوظ على ما جاء في كلمة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأربعاء، واصفًا إياها بـ”الكارثة“.

محفوظ خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر، تساءل: “لماذا الآن يا سيد صنع الله؟”، مضيفًا: “إذا أردنا الحديث عن الشرعية وعلى فكرة الولاية، فالسيد صنع الله لا يمتلك الولاية، بل هو مكلف بقرار من وزير النفط لعام 2015 فهو أمر غير صحيح”.

وأردف: “وبالحديث عن العمالة كما وصف صنع الله بأن الدبيبة متحالف مع الإمارات، فأنت أيضًا متحالف مع الإنجليز وعينت بيتر ميلت السفير البريطاني السابق كمستشار في المؤسسة الوطنية للنفط”.

وأكمل: “الجميع يدرك أن صنع الله له نفوذ بريطاني، والقوة التي يمتلكها ليست من فراغ،هذا ليس دفاعًا عن الدبيبة، وصنع بعد منح مبلغ 165 مليار دينار للدبيبة يأتي اليوم، لماذا جئت اليوم عقب صدور قرار مجلس الإدارة وتتساءل أين ذهبت تلك الأموال؟ لماذا لم تخرج وتصرح في وقت سابق أنك منحت الدبيبة هذا المبلغ وقام بسرقتها لتصديق كلامك؟ الآن تتحدث عن الدبيبة منتهي الولاية، فمن الذي أعطى الدبيبة 7 مليارات عقب حظر تصدير النفط والذي بسبه تم إغلاق النفط، وبعد صدور قرار أمريكي بتجميد النفط منح صنع الله الدبيبة 7 مليارات؟ فما الذي تغير خلال شهرين؟ الآن خلال شهرين انتهت شرعيته!”.

محفوظ ختم بالقول: الآن نحن في ليبيا أصبحت عادة أي مسؤول ليبي ينزع من منصبه يخرج ليظهر وطنيته أمام الليبيين، فصنع الله يتحدث بأنه سيكشف المستور وأنه متمسك “بشعرة معاوية”، فلماذا كل هذا؟ عندما رأيت الفساد لماذا لم تتحدث ؟

