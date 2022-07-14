مؤسسة النفط تتهم حكومة الدبيبة بالاعتداء على مقرها وإهانة موظفيها

أخبار ليبيا 24

قالت، لمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، إن قوة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية اقتحمت مبنى المؤسسة الوطنية للنفط بالقوة لإدخال ما يسمى “بمجلس الإدارة الجديد” الباطل والمعين من قبل الحكومة المنتهية.

واتهمت المؤسسة، في بيان، مجموعة مسلحة وملثمة باقتحام المبنى بقوة السلاح والاعتداء على بعض الموظفين واهانتهم والدخول للمقر الرئيسي لمبنى المؤسسة دون تخويل أو إذن سابق بالدخول، الأمر الذي أدى الى تعطيل العمل وإرباك المشهد واحلال حالة من الذعر الفوضى و جروح لبعض الموظفين.

واستنكرت، “محاولة البعض التحايل على القانون وتنفيذ أجندات خارجية وصفقات مشبوهة بقوة السلاح”، محملة المسؤولية لرئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وكافة أعضاء ما يسمى بلجنة “التسليم والاستلام” والرئيس المكلف الجديد، فرحات بن قدارة، القانونية الكاملة لما قد يتعرض له العاملين من أذى، أو ما قد يلحق بأصول ومستندات ومنظومات المؤسسة من عبث”.

وأضافت، أنها “تحمل المعتدين سرية المعلومات والملفات الرسمية للمؤسسة في حالة ما تعرضت للسرقة أو الاتلاف”.

ويرفض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قرار إقالته من قبل حكومة الوحدة، معتبرة أن هذا الإجراء باطل وليس له أثر.

وقدّمت المؤسسة الوطنية للنفط للنائب العام “شكوي رسمية لحماية المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني وآخر خطوط الدفاع عنه”، مطالبة “بسرعة إنفاذ القانون وشجب القرارات الباطلة وإبعاد ايادي العبث عن المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط”.

وقالت، “إن هذه الافعال تتدرج تحت قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالمؤسسة ذات الارقام 2259- 2362 -2510 و غيرها والتي نصت بوضوح عن كون هذه المؤسسة محايدة”.