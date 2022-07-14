الأمين: لا بد من تسهيل حركة تنقل المسافرين والبضائع بين ليبيا وتونس

التقى وزير شؤون المديريات في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة اللواء بشير الأمين مع مدير أمن منفذ راس اجدير الحدودي العميد سالم العكعاك.

أشار بيان صحفي صدر عن الوزارة، إلى أن اللقاء تم تكريسه لاستعراض الصعوبات التي تواجه سير العمل داخل المنفذ ومشاكل حركة تنقل المسافرين وما يعيق تحركاتهم بين الجانبين الليبي والتونسي، وسبل وضع الحلول لكل ذلك.

ووفقًا للبيان، نبه الجانبان لأهمية مراعاة الإجراءات القانونية والأمنية والتعاون والتنسيق بين كافة مكونات الوزارة والأجهزة الأمنية والرقابية العاملة. فيما شدد الأمين على ضرورة الإسراع بوضع حلول عاجلة لتسهيل حركة تنقل المسافرين والبضائع بين ليبيا وتونس والعمل على تطوير المرافق الخدمية بالمنفذ.