ليبيا – اعتبر رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي خالد الترجمان أن التسريبات الحالية تتحدث عن التحضير لحكومة ثالثة سيتم تشكيلها وستكون مصغرة لخلافة حكومتي فتحي باشاآغا وعبد الحميد الدبيبة.

الترجمان وفي تصريحات أدلى بها لموقع “إرم نيوز”، قال: إن عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، هو من يطرح نفسه بديلًا اليوم، ورأينا لقاءه مع المستشار عقيلة صالح، حيث تم بحث تشكيل حكومة بديلة يمكن تمريرها، لأن الدبيبة وباشآاغا لا يريدان الخروج من المشهد إضافة للميليشيات.

كما أكد الترجمان أن جميع هؤلاء يريدون حصة من الحكومة القادمة، ويبدو أن الدبيبة دخل في مغامرة غير محسوبة بمواجهة مصطفى صنع الله (رئيس المؤسسة الوطنية للنفط)، وقد يكون آن الأوان بالنسبة إليه للتخلص من صنع الله لإيجاد آلية أخرى لإدارة إيرادات النفط.

وحول مواقف الغرب من الانقسام الحالي، رأى الترجمان أن الغرب لا يهمه من سيترأس الحكومة المقبلة أو تشكيلتها بقدر ما يهمه النفط.

The post الترجمان: اللافي يطرح نفسه بديلًا اليوم عن الدبيبة وباشاآغا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية