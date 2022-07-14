السفارة البريطانية: يجب حماية واحترام استقلالية وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط

أعربت السفارة البريطانية لدى ليبيا، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء وضع المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، مشددة على ضرورة حمايتها واحترام استقلاليتها وسلامتها.

وغردت السفارة عبر حسابه على «تويتر» قائلة: «تشارك المملكة المتحدة آراء وقلق زملائنا بالسفارة الأمريكية. يجب حماية واحترام استقلالية وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط».

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فرحات بن قدارة، إنه عمليًا تسلّم اليوم الخميس منصبه رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة، ويوم الأحد سيجتمع المجلس الجديد كاملًا.

صنع الله يرفض تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط ويهاجم الدبيبة

يأتي ذلك على خلفية قيام رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله وتعيين مجلس إدارة جديدة برئاسة فرحات بن قدارة، وهو ما رفضه صنع الله.

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ووجه صنع الله مساء أمس الأربعاء، هجوما عنيفا للدبيبة ودولة الإمارات، حيث قال إن «حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية حاولت التلاعب بمؤسسة النفط من خلال عقد صفقات في الإمارات. هذه المؤسسة عمرها أكبر من دولة الإمارات، وهي الدولة الغارقة في الملف الليبي ومتحالفة مع الدبيبة».

السفير الأميركي يقترح الطعن على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط

ودخل مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، على خط الأزمة مقترحا الطعن في المحكمة على قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لكنه شدد على ضرورة «ألا يتطور الموضوع إلى مواجهة مسلحة».

وأكد نورلاند أنه يتابع «بقلق بالغ» التطورات المحيطة بالمؤسسة، «التي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها»، مضيفًا أنها «ظلت مستقلة سياسيا وتعمل بكفاءة تقنية تحت قيادة مصطفى صنع الله»، حسب تغريدة نقلها حساب السفارة الأميركية على موقع «تويتر»، اليوم الخميس.