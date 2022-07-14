بن قدارة: سنعمل على عودة تصدير النفط وخلال أسبوع ستكون هناك أخبار جيدة بشأن الموانئ

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أكد، فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من قبل حكومة الدبيبة، إن المؤسسة ستعمل من اليوم على عودة تصدير النفط. وقال “خلال أسبوع ستصل أخبار جيدة فيما يخص الموانئ.”

وفي تصريحات، قال بن قدارة، إن مجلس الإدارة الجديد سيعمل بأعلى معايير الشفافية للإفصاح عن الإيرادات وما يتم إنفاقه داخل المؤسسة، لافتًا إلى أنهم متمسكون بالصلاحيات الخاصة بمؤسسة النفط.

وأضاف، “ستكون أولويتنا التركيز على تفعيل أنظمة الحوكمة والالتزام بالعمل بقانون النفط، ومن الضروري أن تسترجع ليبيا طاقتها التصديرية للنفط والغاز وهذا سيكون في أسرع وقت ممكن”.

وقال بن قدارة، “نطمئن الشريك الأجنبي بصون كل التعهدات والاتفاقات المبرمة وسنسعى بإشراف الحكومة على تطويرها”.

وقال بن قدارة، الذي وصل اليوم إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط، رغم رفض الرئيس المقال مصطفى صنع الله، إن من يعترض على قرار تكليفي عليه باللجوء إلى القضاء. وأكد، أنه “سيغادر المؤسسة إذا حكم القضاء بأن قرار تكليفه غير قانوني”.