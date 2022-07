المرعاش: تركيا لن تجازف بمواجهة عسكرية في طرابلس والتي قد ينتج عنها طردها من ليبيا

ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن الغرب استوعب بتأخير كبير أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة لن تستطيع الاستمرار في الادعاءات بأنها شرعية، وأنها تسيطر على البلاد، خصوصًا بعد الانشقاقات الأخيرة، وتصدع صف الميليشيات الموالية له على الرغم من إغداق أموال طائلة عليها وشراء ذمم زعمائها.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أوضح أن ما حصل من محاولة اقتحام طرابلس من قبل ميليشيات الزنتان التي انشقت عن حكومة الدبيبة، كان تحذيرًا قويًا للقوى الغربية ولتركيا لمراجعة مواقفها الداعمة لحكومة الدبيبة.

ولفت إلى أن تصريحات فتحي باشاآغا الأخيرة بأنه سيكون في طرابلس خلال أيام، تبرهن عن أنه نجح في إقناع بريطانيا والولايات المتحدة بالتخلي عن دعم الدبيبة، ولم يبقَ سوى الأتراك الذين لن يجازفوا بمواجهة عسكرية في طرابلس، والتي قد ينتج عنها طردهم نهائيا من ليبيا، وهذا ما يدفع لقبولهم بتولي حكومة باشاآغا السلطة، والتخلي عن الدبيبة.

ورأى أن هناك إشارات أخرى تأتي من قبائل مصراتة التي يبدو أنها هي الأخرى حسمت أمرها بعدم الاستمرار في دعم الدبيبة.

المرعاش ختم: “أظهر اجتماع الدبيبة الأخير مع بعض قيادات مصراتة القبلية، وانخفاض نبرته أمامهم وتوسله إليهم في الاختيار بينه وبين باشاآغا، وحالة انهيار يعيشها هو وعشيرته من فقدان السلطة لصالح غريمه باشاآغا، وكذا فشل مساعيه المتكررة في التقرب من قيادة الجيش الوطني، بعد أن رفض المشير خليفة حفتر توسلات ومبعوثي الدبيبة لفتح صفحة جديدة وتقاسم السلطة معه”.

