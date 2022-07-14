«كتي» يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي نيابة عن «نجلاء المنقوش»

شارك وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي والمنظمات عمر كتي على رأس وفد من الوزارة والبعثة الليبية الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي، في الدورة العادية 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي انطلقت أعمالها اليوم الخميس في العاصمة الزامبية لوكاسا.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “شارك كتي؛ بالإنابة عن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش”.

وناقش الاجتماع العديد من التقارير والملفات الهامة على المستويين الإقليمي والدولي، ومن ضمن هذه الملفات، إقرار موازنة الاتحاد الأفريقي لعام 2023، واختيار المرشحين الأفارقة في المنظمات الدولية، ومتابعة عملية الإصلاح الهيكلية للاتحاد الأفريقي، والخطة العشرية لتنفيذ أجندة 2063 للتنمية المستدامة، وتداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في القارة الأفريقية.

وأضاف البيان “سيعقب اجتماع المجلس التنفيذي، عقد الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الرابع للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، بتاريخ 17 يوليو، والذي سيشارك فيه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفة ليبيا عضو هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، ورئيس اتحاد المغرب العربي”.