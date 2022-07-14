المشري يطلب من الدبيبة سحب قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، سحب قراره رقم (642) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، و«بذل المجهود الأكبر من التوافق بين وزارة النفط والمؤسسة حتى يزداد الإنتاج ويستقر».

وأعاد الدبيبة في 7 يوليو الجاري تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتكليف مجلس جديد برئاسة فرحات بن قدارة خلفا للمجلس الحالي برئاسة مصطفى صنع الله الذي رفض قرار الدبيبة.

المشري يحذر من تداعيات تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط

وحذر المشري من تداعيات تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في الوقت الحالي، موضحا في كتاب وجهه إلى الدبيبة ونشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس، أن تغيير مجلس إدارة المؤسسة «قد يؤدي إلى تفكيك المؤسسة وانقسامها، في هذا التوقيت المفصلي الذي تمر به البلاد، الأمر الذي سيعود بكارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني ويذيد من معاناة البلد».

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ويضم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الذي كلفه الدبيبة، كل من فرحات بن قدارة (رئيسا)، وعضوية كل من وكيل عام وزارة النفط والغاز وحسين عبدالله صافار ومسعود سليمان موسى، وأحمد عبدالله عمار عبدالله، وفق نص قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (642) لسنة 2022، الصادر في 7 يوليو الجاري.

السفير الأميركي يقترح الطعن على قرار تغيير مؤسسة النفط

ودخل مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، على خط الأزمة مقترحا الطعن في المحكمة على قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لكنه شدد على ضرورة «ألا يتطور الموضوع إلى مواجهة مسلحة».

وأكد نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» متابعته «بقلق بالغ» التطورات المحيطة بالمؤسسة، «التي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها»، مضيفًا أنها «ظلت مستقلة سياسيا وتعمل بكفاءة تقنية تحت قيادة مصطفى صنع الله».

كما أعربت السفارة البريطانية لدى ليبيا، عن قلقها إزاء وضع المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، مشددة على ضرورة حمايتها واحترام استقلاليتها وسلامتها.

وغردت السفارة عبر حسابه على «تويتر» قائلة: «تشارك المملكة المتحدة آراء وقلق زملائنا بالسفارة الأمريكية. يجب حماية واحترام استقلالية وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط».