الفلاح: الخيار الأقرب للمجتمع الدولي في ليبيا هو حكومة جديدة مصغرة تتكون من شخصيات تكنوقراط

ليبيا – قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح إن بيان الدول الخمس الغربية كان فيه دعوة للحفاظ على الاستقرار، وتضمن فقرات تعلن فيها هذه الدول عدم القبول بحكومة موازية أو السيطرة على السلطة بالقوة.

الفلاح وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن المجتمع الدولي يبحث عن آلية حوار مشتركة للوصول إلى حكومة جديدة، ما يعني أن مجموعة الدول الخمس لم تعترف بحكومة فتحي باشاآغا، وغير راضية في نفس الوقت عن حكومة تصريف الأعمال ما يستوجب حوارًا يفضي إلى حكومة قادرة على بسط سيطرتها على كافة أنحاء ليبيا.

وأكد أن المجتمع الدولي غير راضٍ على حكومة الدبيبة، لكنها جاءت بخارطة طريق، والمجتمع الدولي يبحث عن خيار آخر بعيد عن النزاع الحالي على الحكومة، لأن الانقسام الآن أصبح واضحًا وهو ما أعادنا إلى مربع 2014.

وختم الفلاح قائلًا: “إن الخيار الأقرب للمجتمع الدولي، هو حكومة جديدة مصغرة تتكون من شخصيات تكنوقراط”، مشيرًا لتداعيات الخلاف الذي حدث بين رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ورئيس البرلمان عقيلة صالح مؤخرًا حول إدارة المرحلة الانتقالية للوصول إلى انتخابات.

