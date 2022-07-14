ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

14 July, 2022

أصدر رئيس مؤسسة النفط المقال، مصطفى صنع الله، بيانا على الصفحة الرسمية للمؤسسة، حول ما وصفه “واقعة إقتحام وتخريب مبنى المؤسسة”، مشيرا إلى قيام مجموعة مسلحة برفقة عدد من الأفراد المدنيين والملثمين بالدخول عنوة إلى المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط والإعتداء على بعض الموظفين والتعرض الجسدي واللفظي لهم.

وقال صنع الله إن الاقتحام قد ادى الى إلحاق الضرر لبعض المرافق داخل المبنى الرئيسي وتكسير عدد من المداخل والمخارج بما في ذلك المدخل الرئيسي لقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمبنى (قاعة السرير). (موثق).

و أكد أن المؤسسة الوطنية للنفط قد تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام، لإتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال هذه الأفعال غير القانونية وردع مرتكبيها، و أضاف هذا الاقتحام قد تم بطريقة غير قانونية ولتنفيذ قرار باطل صادرًا عن حكومة منتهية الولاية وموجودة كحكومة امر واقع بقوة السلاح.