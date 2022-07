اللافي يبحث مع أعضاء من لجنة الستين الأزمة السياسية الراهنة

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أمس الأربعاء مع أعضاء من لجنة الستين رمضان التويجري مقرر اللجنة ومصطفى امسيك، ومحمد الجيلاني لبحث الأزمة السياسية الراهنة، بسبب بعض النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور، وسبل تحقيق التوافق حولها بين جميع الأطراف.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي مبادرة المجلس لصياغة مبادرة وطنية شاملة، لدفع العملية السياسية، والعديد من المواضيع التي تخص مشروع الدستور.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة المشاورات، التي يجريها اللافي في إطار المهمة التي يتطلع المجلس الرئاسي إلى إنجازها لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

