“صحة الدبيبة”: المستشفيات تعاني نقصا شديدا في الأدوية والمستلزمات والمعدات

كشف توفيق الدرسي وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة المؤقتة أن المستشفيات تعاني نقصا شديدا في الأدوية والمستلزمات والمعدات، قائلا: رأينا أن يتم تخصيص بند التحسين والتطوير بالتعاون مع وزير الصحة وبمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة ومن كل الإدارات في رئاسة الوزراء وأن يتم تخصيص المبالغ إلى المستشفيات المستفيدة

وأشار الدرسي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إلى وجود نقص شديد في الميزانية، متابعا: حاولنا بقدر الإمكان توزيع المبلغ الموجود بآلية معينة ولذلك تم إقرار قرار من نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم 238 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها خاصة بتحديد آلية توزيع بند التحسين والتطوير الخاص بالمستشفيات، وصدر القرار يوم 6 يونيو واجتمعت اللجنة أكثر من اجتماع ووزعت آلية معينة.

وأضاف: بند التحسين والتطوير في الميزانية مخصص لمستشفيات مباشرة بإشراف وزارة الصحة باتباع عدة طرق في آلية الصرف وآلية الإنفاق وعدة ضوابط، ونسعى جاهدين مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية لزيادة المبلغ الموجود، موضحا أن بند التحسين والتطوير سيتم على جزأين، الأول سيوزع الأسبوع القادم، والثاني سيوزع أول شهر أغسطس.

وواصل وكيل الوزارة: كل المستشفيات تحاول التحصل على بند التحصيل والتطوير في ظل عدم وجود العطاء العام وعدم وجود بنود الإمدادا الطبي وإن شاء الله بجهود وزارة الصحة خلال الفترة القادمة ستتوفر الأدوية من خلال لجنة العطاءات المركزية.

وبيّن الدرسي أن بند التحسين والتطوير قسّم على جزأين الأول اقتصرنا أن يكون آلية التوزيع على المراكز الطبية الكبيرة والمستشفيات التعليمية والمستشفيات ذات الاحتياج الخاص وهي النائية في الجنوب وراعيناه بزيادة لبعد المسافة وراعينا المستشفيات على الطرق الصحراوية التي تتعامل دائما مع الحوادث والحالات الطارئة، واتفقنا أن توزع هذه القيمة (الصغيرة مقارنة بالاحتياجات والالتزامات المترتبة على هذه المستشفيات) ولكن أصررنا على صرفها مباشرة إلى هذه المستشفيات لأنها أدرى باحتياجاتها، ووضعنا آلية لاقتصار بند التحسين والتطوير على النواقص من المستلزمات الطبية والأدوية.

وبشأن الوضع الوبائي، قال الوكيل إن الوزارة لاحظت ازديادا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا على أن الوضع إلى الآن مستقر والمستشفيات العامة في جاهزية تامة.

وشدد الدرسي على المواطنين بأخذ التطعيمات والجرعات التعزيزية المتوفرة في كل مراكز التطعيم ، مؤكدا أنه لا حماية من الفيروس إلا بالوقاية والتطعيمات، وأوضح أنه تم تسجيل أمس الأربعاء 82 إصابة من أصل 279 حالة بنسبة 29% ، و10 حالات من إصابات أمس دخلت العناية الفائقة.

وحذر الدرسي من موجة خامسة لكورونا قائلا: “لا نعرف ما يحدث فيها”، وحث على الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات والتعقيم ووجه جميع المؤسسات الحكومية باتباع الإجراءات الاحترازية .