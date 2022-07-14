ميناء ينغازي: دخول سفينة محملة بـ 1808 سيارة قادمة من السوق الكورية

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول أربع سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة بينها سفينة محملة بعدد 1808 سيارة قادمة من السوق الكورية.

وأكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي أن الميناء استقبل سفينة نقل السيارات (جي أم تي آسترو) وعلى متنها عدد 1808 سيارة قادمة من السوق الكورية.

كما استقبل الميناء سفينة نقل الحاويات (نيكولا) وعلى متنها عدد 411 حاوية محملة ببضائع والسلع المختلفة وكذلك السفينة (ٱزورت أف) وعلى متنها عدد 212 حاوية بضائع متنوعة بالإضافة إلى السفينة (أولقا أف) وعلى متنها عدد 93 حاوية.