الاتحاد العام لعمال النفط والغاز يدعم تكليف فرحات بن قدارة رئاسة مؤسسة النفط

أعلن الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز، مساء الخميس، دعمه لتكليف فرحات بن قدارة رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، معتبرا أن هذا القرار يدعم سيادة الدولة على قطاع النفط.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» وموقع باسم رئيسه المهندس منير أبوالسعود، إنه يتابع مجريات الأحداث المستجدة منذ الأمس بخصوص تشكيل مجلس إدارة جديدة لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط، موضحا أنه يدعم «خطوات التغيير السلمي التي قام بها مجلس رئاسة الوزراء بتكليف فرحات بن قدارة لرئاسة لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط».

اتحاد عمال النفط والغاز يدعو بن قدارة للتعاون مع وزارة النفط

وتمنى الاتحاد العام لعمال النفط والغاز لـ«بن قدارة» التوفيق في عمله، داعيا إياه إلى «التعاون مع وزارة النفط والعمل معا من أجل فتح الحقول والموانئ النفطية وتطوير البنية التحتية المتهالكة للقطاع والاهتمام بالعنصر الوطني ودعمه وإعادة الإنتاج الى سابق عهده».

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كما أكد الاتحاد على «شرعية قرار الحكومة الداعم لقرار وزارة النفط لفرض سيادة الدولة على القطاع»، معتبرا أن «الاستقواء بالأجنبي للبقاء في السلطة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون»، مطالبا «النائب العام بفتح تحقيق عاجل بهذا الشأن».

إبعاد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية

وشدد البيان على «أن ما يهم عمال قطاع النفط والغاز هو وجود إدارة حكيمة تستطيع تلبية مطالب العمال والعمل كفريق عمل متناسق ومتكامل الأطراف (السيادية والإدارية والفنية) من أجل زيادة الإنتاج لتحقيق الرفاهية لهذا الشعب بغض النظر عن الأسماء».

وكرر الاتحاد العام لعمال النفط والغاز دعمه «غير المحدود» للإدارة الجديدة للمؤسسة الوطنية للنفط بقيادة فرحات بن قدارة، داعيا الجميع في القطاع عمال وإدارات إلى النأي عن التجاذبات السياسية والعمل من أجل وحدة القطاع وزيادة وتيرة الإنتاج ونشر ثقافة التغيير السلمي للسلطة ورفض التشبث بالسلطة مهما كانت الأسباب».

إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط

وأعاد الدبيبة في 7 يوليو الجاري تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتكليف مجلس جديد برئاسة فرحات بن قدارة خلفا للمجلس الحالي برئاسة مصطفى صنع الله الذي رفض قرار الدبيبة.

ويضم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الذي كلفه الدبيبة، كل من فرحات بن قدارة (رئيسا)، وعضوية كل من وكيل عام وزارة النفط والغاز، وحسين عبدالله صافار، ومسعود سليمان موسى، وأحمد عبدالله عمار عبدالله، وفق نص قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (642) لسنة 2022، الصادر في 7 يوليو الجاري.